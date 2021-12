Oktagon 30: Kopy do genitálií Brazílčan ustál, ale na Škvorov tlak nemal nárok

BRNO. Predzápasy turnaja Oktagon 30 pokračovali zápasom domáceho zápasníka Daniela Škvora, ktorého preveril Brazílčan Jonathan Azevedo. Očakával sa priebeh v postoji, no skúsený kickboxer Škvor si musel dávať pozor, aby to nebolo skôr jeho želaním. Azevedo je držiteľ hnedý pás v brazílskom džiu-džitsu a práve prenesenie zápasu na zem mohlo byť jeho najväčšou zbraňou. V zápase sa ale na zemi Azevedo ocitol jedine v prípade, keď sa zotavoval z nepríjemných úderov do genitálií. „Neurobil som to schválne,“ zdôraznil Daniel Škvor. Samozrejme, v oboch prípadoch išlo o neúmyselné situácie.

To boli azda jediné momenty, v ktorých Škvor chyboval, hoci nechtiac. Vo zvyšnom priebehu súboja dominoval. Brazílsky bojovník ešte v závere prvého kola ustál mohutný tlak, no vzápätí ho skontroloval doktor. Azevedo už do druhého kola nenastúpil a Škvor mohol sláviť druhé víťazstvo v MMA. Priebeh zápasu 1. kolo Škvor ihneď zaberá stred oktagonu, v postoji by mal určovať tempo on. Au, tak toto je nepríjemné. Škvor nechtiac zasiahol Azeveda kopom do genitálií, toto si vyžiada kratšiu pauzu, kým sa Azevedo pozbiera. Pokračujeme a Azevedo sa toho tiež nebojí, pekná, rýchla kombinácia. Lenže postojársky zápas so Škvorom je veľkým rizikom a Azevedo teraz naplno pocítil, prečo si má dávať taký pozor. Škvor ho trafil nepríjemnou ranou a Azevedo sa snaží prežiť a udržať v zápase.

Prestrelka a to snáď nie je možné. Škvorovi sa opäť podarilo zasiahnuť Azeveda do genitálií. A v tomto prípade to vyzerá na o čosi dlhšiu pauzu. Našťastie, aj teraz môže duel pokračovať ďalej. Škvor je rozhodne nebezpečnejší, v klinči dominuje. Azevedo však ukazuje aj svetlé momenty, nechce byť len súperovým fackovacím panákom, ale ku koncu kola vlastne nemá na výber. Škvor ho zasahuje krátkymi údermu a tvrdými lakťami. Zápas sa mení na jednostrannú záležitosť. Azevedo to nejakým spôsobom ustál, no lekár ho počas prestávky pôjde skontrolovať. Toto môže byť koniec a aj sa tak deje. Lekár nedovolí Azevedovi, aby pokračoval. Škvor sa stáva víťazom.