Oktagon 30: Prekvapenia na úvod. Farkašove KO ovládlo Underground

"Chcel by som povedať, že v roku 2022 tu chcem byť (bojovať) v MMA, je to môj sen," povedal po zápase víťaz.

"Konečne som v Oktagone ukázal to, čo celý čas vravím, čo je vo mne," povedal šťastný Farkaš po zápase.

Tadlánek trhal tikety, zdolal favorita Čehovského

Trenčiansky bojovník Adrián Tadlánek z Elite Gymu bol veľkým outsiderom v súboji s Čechom Andym Čehovským.

V prvom kole mal mierne navrch Čehovský, no súboj postupne prebral Tadlánek, ktorý najmä svojimi kopmi znepríjemňoval súperovi pobyt v klietke.

"Môj plán bol držať si ho na dištanc. A to fungovalo. Príprava nebola bohvieaká, ale chcel som to ukončiť. Je to pre mňa česť nad ním vyhrať," ozrejmil víťaz po zápase.