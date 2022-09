S teroristami sa nevyjednáva. Hry v Mníchove pokračovali aj po masakri

Hry XX. olympiády v západonemeckom Mníchove (konali sa od 26. 8. do 11. 9. 1972) mali 27 rokov po skončení druhej svetovej vojny svetu ukázať modernú a mierumilovnú tvár mesta, ktoré bolo úzko spojené s nacizmom a v ktorom sa 30. septembra 1938 de facto rozhodlo o budúcom smutnom osude vtedajšej Československej republiky.

Organizátori dali vybudovať impozantný Olympijský park so supermoderným atletickým štadiónom a s futuristickou strechou, ktorá púta pozornosť dodnes. Na rovnakom mieste sa teraz v auguste konala atletická časť spojených majstrovstiev Európy.

Návrat olympijských hier po 12 rokoch do Európy a bohatá účasť z Afriky (po vylúčení účasti výprav z rasistických krajín Juhoafrickej republiky a Rodézie) sa podpísali na tom, že v Mníchove sa uskutočnili dovtedy najrozsiahlejšie olympijské hry. V 195 disciplínach 23 športov na nich súťažilo 7123 športovcov (6065 mužov, 1058 žien) zo 121 krajín.

Mesto cítilo jedinečnú šancu nadobudnúť vďaka OH nový príťažlivý imidž a zvýrazniť svoju medzinárodnú pozíciu nielen ako sídlo producenta svetoznámych automobilov BMW. Na rozdiel od olympijských hier 1936 v Berlíne aj od ZOH 1936 v nemeckom Ga-Pa, ktoré propagandisticky zneužila goebelssovská propagandistická mašinéria, toto mali byť „hry mieru a radosti“.

Mníchov pripravil veľmi pekné a výborné olympijské hry, ktoré sa vyznačovali malými vzdialenosťami a vysokou návštevnosťou. Žiaľ, naveky ich poznačila najväčšia olympijská tragédia v histórii. Jej dôsledkom bola násilná smrť 11 členov izraelskej olympijskej výpravy.

K tragédii mohlo dôjsť najmä v dôsledku toho, že v Olympijskej dedine v blízkosti „srdca hier“ vládla benevolentná atmosféra. Mníchovskí organizátori mali slabé bezpečnostné opatrenia a príslušné orgány nevenovali pozornosť znepokojujúcim signálom, že „sa niečo násilné chystá“. Jednoducho v Mníchove chceli mať v snahe vylepšiť si niekdajší imidž „priateľské“ hry, preto boli bezpečnostné opatrenia chabé.

„Nemci navodili atmosféru priateľských hier v kontraste s olympiádou v roku 1936 v Berlíne. Akoby vraveli – Nemecko sa zmenilo, užívajte si to u nás. Áno, bezpečnostné opatrenia boli benevolentné, ale z tohto pohľadu to bolo pochopiteľné,“ uviedol v roku 2007 v rozhovore pre denník Pravda Šmel Lalkin, ktorý na OH 1972 viedol izraelskú výpravu.