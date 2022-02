Novotný o zápase Marpa v RFA: Je to pre mňa chlapské a kamarátske sklamanie

Je muzikant, nie zápasník pod dlhodobou zmluvou

„Nie som zápasník, ktorý by mal niekde podpísanú dlhodobú zmluvu. Som slobodný človek, muzikant a box robím iba ako zábavu. Za toto ma snáď nikto nemôže odsudzovať. Teraz je Ondra Novotný mimo republiku, takže to s ním dojednať ani nešlo. Verím však, že to pochopí.

Sklamalo ho, že mu o tom nepovedal

K celej téme sa v najnovšej relácii MMA Letem Světem vyjadril aj promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Ten krok Marpa podpísať zápas v konkurenčnej lige bez toho, aby mu to oznámil, vníma negatívne.

„Je to pre mňa také chlapské a kamarátske sklamanie. Manažér Marpa nás v podstate oklamal. Boli sme na všetkom dohodnutí a zrazu začali tlačiť na pílu, chceli podpísať zmluvu, tak sme to v rýchlosti podpísali. No a tak vyliezlo toto. Keď to vyšlo vonku, neveril som tomu.

Chápem, že chce Marpo peniaze, že chce zúročiť formu, že dostal ponuku. Nerozumiem ale tomu, že sa do toho necháš zatlačiť a oznámiš to ešte pred májom, hoci to máš až v decembri, to nedáva žiaden zmysel.

Koniec koncov ma to ale neprekvapuje. Pritom sa mi stačilo ozvať, čo sa nestalo. Takže znechutenie tam určite je,“ prezradil Novotný.