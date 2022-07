ONLINE: Novak Djokovič - Nick Kyrgios (finále, Wimbledon 2022)

Nick Kyrgios

Nick Kyrgios je v singlovém grandslamovém finále úplným nováčkem. Čtyřicátý tenista světa začíná konečně naplňovat svůj potenciál a ukazuje, že když chce, tak umí tenis perfektně. Pryč jsou doby, kdy Kyrgios vypouštěl některé zápasy až mu vedení ATP doporučilo psychologa. Zmínit můžeme například zápas z roku 2017 v Šanghaji proti Zverevovi, kdy za svůj mírně řečeno laxní přístup vyfasoval od vedení ATP pokutu.



Kyrgios se zlepšil i, co se týče přístupu k tenisu. Ostatně během letošního Wimbledonu prozradil, že když byl v roce 2018 nasazený pro utkání druhého kola na centrální dvorec proti Nadalovi, musel jej jeho tým tahat ve čtyři ráno z hospody. S Nadalem následně prohrál 1:3.



Kyrgios na sebe na probíhajícím Wimbledonu upozornil po sportovní stránce, když se vůbec poprvé v kariéře probojoval na grandslamu mezi čtyři nejlepší a bohužel také svým nesportovním chováním. Po duelu prvního kola plivl směrem k divákovi s odůvodněním, že si žádá respekt z jeho strany. Posléze zaujal neustálými debatami s francouzským rozhodčím Dumusoisem ve vyhroceném duelu třetího kola s Tsitsipasem, kdy se dožadoval diskvalifikace soupeře za to, že napálil balón do hlediště. V průběhu Wimbledonu byl navíc obviněný z napadení své bývalé přítelkyně. Před finále si pak postěžoval, že se nedočkal gratulace od žádného z bývalých australských tenistů.



Kyrgios bude dnes útočit na svůj druhý grandslamový titul v letošní sezoně. V Melbourne překvapil v deblu s krajanem Kokkinakisem. Ať už dnešní zápas dopadne jakkoliv, Wimbledon je pro Kyrgiose životním turnajem, což tak nějak podtrhla jeho slova po postupu do semifinále, kdy Kyrgios uznal, že už vůbec nečekal, že se někdy dostane na turnaji Velké čtyřky do této fáze.