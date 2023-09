ONLINE: Novak Djokovič - Daniil Medvedev dnes (finále US Open 2023, LIVE)

NEW YORK. Novak Djokovič a Daniil Medvedev dnes odohrajú finále mužskej dvojhry na poslednom grandslame tenisovej sezóny - US Open .

Djokovič má na svojom konte už 23 grandslamových titulov, bojuje o 24. Medvedev sa už raz vo finále US Open stretol so Srbom. Bolo to v roku 2021 a z výhry sa tešil práve ruský tenista.