Wallstedt dosiahol premiérovú výhru s čistým kontom, MacKinnon vyrovnal Jágra

NEW YORKHokejisti New Yorku Rangers zdolali v noci na pondelok v NHL Montreal 5:2 a 53. víťazstvom v sezóne vyrovnali klubový rekord z ročníka 2014/2015.

New York Rangers majú na dosah Prezidentskú trofej

Rangers ťahajú rekordnú sezónu, so 110 bodmi vedú ligovú tabuľku a už v noci na stredu proti NY Islanders môžu pridať 54. triumf v základnej časti, čím by vytvorili nový klubový rekord. Už dávnejšie si zaistili účasť v play off.