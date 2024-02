VIDEO: V predĺžení nechytateľne zavesil. Kane zažil špeciálny návrat do Chicaga

NEW YORK. Hokejový útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning sa ako prvý hráč v prebiehajúcej sezóne NHL dostal na métu 100 kanadských bodov.

Ak by si udržal súčasné tempo 1,72 bodu na zápas až do konca základnej časti, dostal by sa na 140 bodov, čo by znamenalo jeho osobný rekord.

Kučerov sa podieľal na všetkých štyroch góloch Lightning, ktorí zvíťazili na ľade New Jersey Devils 4:1. Na úvodné tri góly prihral, štvrtý strelil do prázdnej bránky.