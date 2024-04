Boli štyria, už sú piati. Kučerov sa zaradil k velikánom NHL, gratuloval mu aj Gretzky

Napodobnil tak výkon Connora McDavida, ktorý pokoril stobodovú hranicu v noci na utorok po víťaznom dueli so San Jose (9:2).

NEW YORK. Ruský hokejista Nikita Kučerov pomohol v nočnom zápase NHL k víťazstvu Tampy Bay nad Torontom 6:4 gólom a asistenciou, vďaka čomu dosiahol významnú métu.

"Je to výnimočný moment. Ďakujem mojim spoluhráčom a trénerom, že ma dali do pozície. v ktorej som mohol byť úspešný. Mám šťastie, že môžem hrať s takými skvelými hráčmi. Je to pekný moment," vyznal sa pre nhl.com 30-ročný útočník.

Z okrúhlej méty svojho zverenca mal radosť aj tréner Jon Cooper: "Neviete, koľkokrát budete mať šancu zaútočiť na taký míľnik. Jeden hráč v histórii ho dosiahol 11-krát, no inak je to veľmi ťažké dosiahnuť. Je to pozoruhodný úspech."

VIDEO: Stá asistencia Kučerova v sezóne