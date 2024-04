Slafkovský má výnimočnú vlastnosť. Páči sa mi to na ňom najviac, hovorí kouč Montrealu

Z víťazstva sa však tešil iba Juraj Slafkovský so svojím Montrealom, ktorý prispel asistenciou k triumfu nad Floridou (5:3).

Do štatistík sa prvým gólom po troch mesiacoch zapísal obranca Martin Fehérváry (Washington).

NEW YORK. Trojica slovenských hokejistov bodovala v dueloch zámorskej NHL v noci na stredu. Prvýkrát v profiligovej kariére zaznamenal aspoň dva body v zápase útočník Martin Pospíšil z Calgary.

"Najviac sa mi na ňom páči, že sa nesústredí na seba. V tomto veku je to výnimočné. Spoluhráči sú preňho nesmierne dôležití a chce vyhrávať," povedal St. Louis, kouč Montrealu.

Pochvalu si vyslúžil 20-ročný Slovák od autora rozhodujúceho presného zásahu Caufielda: "V každom zápase sa zlepšuje a učí sa nové veci. V tejto lige sa človek musí neustále zlepšovať počas celého pôsobenia a on na to práve prichádza. Je skvelé s ním nastupovať."

Na ľade vôbec nepanikári. Uvedomil si, že jeho postava bude vždy dôležitou súčasťou jeho hry. V play off je proti takýmto hráčom ťažké nastupovať."

Jeho herný progres vníma aj St. Louis: "Podľa mňa sa mu páči cesta, ktorú musí prejsť, aby mal v NHL úspech. Tento rok zistil, ako na ľade používať svoje prednosti. Kedy hrať do tela, kedy podržať puk.

"Musíme do toho vložiť viac energie, každá formácia. Sme naozaj dobrí, keď hráme ako tím, nie ako jednotlivci," vyjadril sa Pospíšil v pozápasovom podcaste portálu sportsnet.ca.

Pospíšil si pripísal asistencie pri góloch Andreja Kuzmenka. V polovici stretnutia sa v strednom pásme obtrel puk o jeho hokejku a ruský útočník poslal Flames do vedenia 2:1.

Fehérváry skóroval po 28-zápasovej odmlke, keď v tretej minúte poslal Capitals do vedenia prudkou strelou po nakorčuľovaní z druhej vlny. Jeho tím však nezvládol tretiu tretinu, do ktorej vstupoval za stavu 2:3, no Buffalo dokázalo tromi gólmi rozhodnúť.

"Celkovo sme nehrali veľmi dobre, takže sme mali šťastie, že sme boli v takejto situácii pred treťou tretinou. Potom sa to otočilo proti nám. Musíme byť lepší, určite ostrejší v obrannom pásme a musíme viac kontrolovať hru," uviedol 24-ročný Slovák pre oficiálnu webovú stránku nhl.com.

Pre kanadský portál TSN dodal, že mužstvo bojujúce o miestenku v play off musí zabudnúť na tri prehry za sebou: "Musíme sa jednoducho zresetovať, pretože zajtra je nový deň. Už sa sústredíme na zápas s Pittsburghom."

