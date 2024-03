Legendárny Esposito spomínal na Mikitu, Černáka zmienka o Slafkovskom rozosmiala

Pred modernou Amalie Arenou to žije už dve hodiny pred zápasom. A to hrá v Tampe „len Buffalo“. Takmer každý fanúšik má na sebe dres či iný klubový predmet, miestny moderátor a DJ burcujú dav. Kto sa nestihol najesť vonku má čas dohnať rest vo vnútri haly. Reštaurácie sú na každom kroku. Vitajte na NHL v Tampe. Klub Lightning patrí k mladším tímom NHL. Na mape hokejového sveta je od roku 1992. Za ten čas však stihol klub z Floridy vyhrať už tri Stanleyho poháre. Čo by za to dalo také Toronto. Súčasťou dynastie bleskov je aj Erik Černák, ktorý patrí k pilierom defenzívy tímu.

„Sezóna je zatiaľ dobrá. Držím si svoju pozíciu, hrávam pravidelne proti najlepším formáciám súpera. Na ľade mám skôr defenzívne úlohy, ale keď sa dá, podporím aj útok,“ vraví Černák. Jasne to dokáže aj v zápase s Buffalom, keď po jeho strele padne druhý gól Tampy.

Erik hral dobrý zápas. Z domáceho tímu patril k najlepším hráčom. Rozdal tri bodyčeky, zblokoval tri strely. Tampa však dôležitý zápas prehrala. Najbližšie pricestuje na juh Ameriky Montreal. Duel bude pútať pozornosť aj zo slovenského hľadiska. Černák vs. Slafkovský. Elitný obranca a elitný útočník. Dvaja Košičania.

„Buffalo nebude taká atmosféra, ale Montreal, to už je o niečom inom,“ vraví Černák a pokračuje: „Hrať proti Slafkovi je vždy zábava. Poznáme sa, v Košiciach sme spolu často. Určite si na ľade niečo povieme.“ Slafkovský je známy podpichovačkami. Keď hral nedávno proti New Jersey, doberal si rovesníka Šimona Nemca. „Neviem, či si dovolí aj na mňa,“ rozosmeje sa Černák. Legenda Esposito Dvadsaťšesťročný bek je v Tampe populárny. U fanúšikov si získal rešpekt svojou hrou a dôrazom. „Veľký chlap. Hrá tvrdo, do tela. Niekedy to možno až preženie, ale to je hokej. Žiadne rukavičky,“ hodnotí slovenského obrancu Phil Esposito.

Legenda NHL je symbol Tampy. Nie však ako hráč, ale funkcionár. Člen Siene slávy, ktorý počas kariéry strelil 717 gólov, bol prezident a generálny manažér klubu v jeho začiatkoch, posledné dve dekády pracuje ako komentátor. Pred halou mu stojí socha. Čipernosť a vitalita mu nechýbajú, hoci má 82 rokov.

„Ste zo Slovenska? Nádhera. Vitajte v Tampe. V Chicagu som hrával so Stanom Mikitom. Old time hockey. To bol iný svet,“ smeje sa a potľapká ma po ramene, akoby sme sa poznali polku života. Pritom sa vidíme dve minúty.

Legenda NHL Philip Anthony "Espo" Esposito. (Autor: ARCHÍV S. B.)

Podobne však reaguje takmer každý z prostredia klubu. „Prišli ste za Erikom? S čím bude treba, pomôžem,“ vraví PR manažér Lightning a ukazuje mi plán haly. Novinárske miesta sú, tradične, pod strechou haly. Hoci Amalie arena patrí k super moderným a jej obrazovka nad ľadom sa rozpína na ploche 362 m², výťah, ktorý nás vyvezie na 7. poschodie, sa vymyká moderne. Ovláda ho dôchodca, ktorého prácou je stiahnuť závoru a tlačiť gombíky smerom hore-dole. „Bavili ste sa s veľkým Philom? Pre organizáciu Bolts urobil extrémne veľa. Na to, aká je to hviezda, ide o obrovsky skromného človeka. Každý ho má rád,“ vraví výťahár Greg. Šou nadovšetko Samotný zápas Tampy s Buffalom nie je žiadnou hokejovou hitparádou. Hoci je v hale takmer 20-tisíc fanúšikov, pokriky sa ozývajú len sporadicky. Aj to len dva: „Let's go Lightning a let's go Bolts“. Počas prerušení hry to však je už „iné kafe“. Marketing klubov NHL je bezodná studnica nápadov a možností. Ľudia sa bavia, všade vidno úsmevy a dobrú náladu. A to aj napriek prehre Tampy 2:3 po predĺžení.