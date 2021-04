Blamáž, potupa, hanba. Neexistujú výhovorky, toto sa nesmie stať, kajal sa kapitán Nemecka

Joachim Löw: Pôsobili sme unavene

Futbalisti Severného Macedónska zdolali v kvalifikácii na MS 2022 Nemecko 2:1.

„Pôsobili sme unavene. Mali sme loptu na svojich kopačkách viac, no nič nám to nebolo platné. Oproti minulým zápasom sme zmenili herný štýl, ale to nie je dôvod našej porážky. Proste sme sa zasekli,“ pre spiegel.de vyhlásil sklamaný tréner Nemecka Joachim Löw.