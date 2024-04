Antetokounmpo vynechá zvyšok základnej časti, otázny je aj štart v play-off

Dĺžka jeho rekonvalescencie zatiaľ nie je známa a rovnako nie je isté ani to, či bude môcť zasiahnuť do play off zámorskej profiligy.

"Zatiaľ nemáme žiadny časový plán jeho návratu, ale momentálne s ním pracuje náš najlepší tím. Neexistuje nikto, kto by pracoval tvrdšie ako on. Veríme, že sa vráti v čo najkratšej dobe a dúfame, že to stihne do play off," uviedol tréner Doc Rivers.