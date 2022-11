Brooklyn sa rozhodol riešiť nepresvedčivé výkony. Odovola trénera

Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, ale po tom, ako sa začala táto sezóna, bola potrebná zmena," uviedol pre oficiálny web NBA generálny manažér Sean Marks.

"Chceme sa Steveovi poďakovať za všetko, čo priniesol do našej organizácie v uplynulých vyše dvoch sezónach.

NEW YORK. Klub zámorskej basketbalovej NBA Brooklyn Nets v utorok rozviazal zmluvu s trénerom Steveom Nashom.

"Ďakujem, Brooklyn Veľmi srdečná vďaka patrí Joeovi a Clare Tsai spolu so Seanom Marksom za to, že mi dali príležitosť trénovať Brooklyn Nets. Bola to úžasná skúsenosť s mnohými výzvami, za ktoré som neskutočne vďačná. Bolo mi potešením pracovať každý deň s hráčmi a tímom. Som obzvlášť vďačný svojmu trénerskému tímu a video miestnosti, sú talentovanou skupinou s charakterom a profesionalitou.