Šesťkrát vyhral slávnu Rely Dakar. Zomrel Čech Karel Loprais

Vo veku 72 rokov zomrel bývalý český automobilový pretekár Karel Loprais. Českej televízii to potvrdil jeho syn Tomáš, referuje o tom aj web idnes.cz.

Vďaka testovaniu nového modelu Tatry v Severnej Afrike sa dostal do výberu posádok už pre prvú účasť Tatry na Rely Dakar v roku 1986.

Loprais nastúpil v roku 1967 do kopřivnickej Tatry ako automechanik, neskôr pracoval ako testovací vodič.

Už pri prvej účasti by bojoval o pódiovú priečku. Dlho sa držal na druhom mieste. V jednej etape však zapadol v blate s mnohými ďalšími súťažiacimi. Loprais vtedy dlho pomáhal vyprostiť aj ostatné zapadnuté vozidlá a nestihol časový limit. Do cieľa pokračoval mimo súťaže.

Navigácia v prvých ročníkoch bola len podľa kurzu. Účastníci mali mapy a kompas. Autá nemali GPS prístroje, ktoré už v tej dobe existovali, no boli veľmi drahé. Stráviť noc v divočine bolo reálnou hrozbou v každej etape.

„My sme boli pre súperov najskôr veľkou neznámou. Tatry nepoznali. No v priebehu súťaže sme ukázali, čo dokážeme. Veľkou výhodou tatroviek bol podvozok. Tým sme v teréne veľa získali,“ hovorí Loprais.

„Auto fungovalo na jednotku s hviezdičkou. A v posledný deň sa všetko zvrtlo. Prepálil sa nám piest. Ťahali nás potom do cieľa kolegovia a pred cieľom sme ešte museli meniť defekt. Obrovská smola. Časový limit v etape bol krátky. Nestihli sme ho. Dostali sme štvorhodinovú penalizáciu,“ spomínal Loprais. Z prvej priečky sa prepadol na štvrtú.

Dakar sa zmenil

Naposledy absolvoval súťaž, ktorá ho preslávila v roku 2006. Dva razy mal vážne poranenú chrbticu. Tá najviac trpela pri otrasoch v kabíne počas súťaží. V roku 2003 mal počas súťaže váźnu nehodu, kedy Tatra urobila štyri premety.

„Už to nešlo. Bol by to príliš veľký risk,“ vysvetľoval svoj súťažný koniec. Niekoľkokrát sa ešte súťaže zúčastnil v sprievodnom aute.

Sledoval ako sa Rely Dakar postupne mení. Zažil začiatky pretekov, kedy nebolo nič výnimočné, že sa do cieľa nedostali všetci súťažiaci. Loprais spomínal, že sa stávalo, že do bivaku nedorazila ani pojazdná kuchyňa, preto si na preteky vždy brali so sebou aj konzervy a pivo.