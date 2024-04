Mohol sa stať čiernym koňom. Norris takmer rozdelil dva Red Bully, Mercedes prepadol

"Nakoniec to bolo veľmi tesné, napriek tomu je najdôležitejšie byť na pole position - samozrejme, že chcete, aby každé kolo bolo perfektné, ale na trati, ako je táto, to nie je vždy možné," povedal Holanďan po tom, ako určil tempo s časom 1:28,197 minúty.

Carlos Sainz z Ferrari sa kvalifikoval na štvrtom mieste a jeho tímový kolega Charles Leclerc bol frustrovaný náročnou jazdou, kvôli ktorej bude v nedeľu štartovať až z ôsmeho miesta.

"To je to najlepšie, čo môžem urobiť. Úprimne, nechápem to," povedal Leclerc cez tímové rádio.

Fernando Alonso z Aston Martinu a Oscar Piastri z McLarenu, ktorý v sobotu oslávil 23. narodeniny, skončili na piatom, resp. šiestom mieste.

Sedemnásobný šampión Lewis Hamilton a George Russell, obaja z Mercedesu, skončili na siedmom a deviatom mieste, pričom miestny hrdina Yuki Tsunoda získal jeden z najväčších pokrikov dňa, keď sa prešmykol do posledného kola kvalifikácie a zajtra odštartuje desiaty.t