Vo štvrtok na Rely Dakar nedorazil do cieľa nik. Svitko však urobil veľký posun

BRATISLAVA. Vyzerá to ako každý iný deň na Rely Dakar. Všetci odštartujú, prechádzajú odľahlými miestami, navigujú sa, zdolávajú pieskové duny. Aj štvrtková 6. etapa pôsobí úplne identicky. Zdá sa, že je všetko ako po iné dni.

Lenže nič vo štvrtok sa vydali pretekári v ústrety niečomu, čo tu ešte nebolo.

Pretekári síce odštartovali, no do cieľa nik z nich nedorazil. Nie je to omyl. V tejto chvíli sú v podstate stále na jej trati a do cieľa sa dostanú až v piatok. Niektorí dopoludnia, iní večer.