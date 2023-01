Na Dakare zomrel fanúšik, príčinou je zrážka s kamiónom Lopraisa

"Vyhasol ľudský život a v podstate to bolo mojím pričinením. Nikto z posádky to nevedel, máme aj záber z paluby a videá, ktoré to dokazujú.

Nič to však nemení na tom, že vyhasol ľudský život. Chcel by som vyjadriť sústrasť jeho rodine, blízkym a kamarátom. Veľmi ma to mrzí. Toto sa so mnou potiahne celý život," dodal.

Líder kategórie kamiónov oslavoval v deň tragédie 43. narodeniny. Loprais mal po deviatich etapách v celkovom poradí takmer polhodinový náskok.