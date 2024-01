Verstappen vyjadril túžbu štartovať na Le Mans, za kolegu by chcel skúseného veterána

"Chcel by som absolvovať Le Mans. Bol som tam, keď súťažil môj otec. Tá atmosféra je úžasná. Jazdí sa v noci, ráno, je to o výdrži," povedal Verstappen podľa oficiálnej stránky F1.

Jazdec stajne Red Bull priznal, že o tejto téme sa už s Alonsom rozprával. "Povedal mi, že ak by ešte niekedy išiel Le Mans, tak jedine so mnou. To by bolo skvelé," uviedol Verstappen.