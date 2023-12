Vraj je rovnaký úkaz ako Sagan či Vlhová. K pánovi motorky viedla dlhá a bolestivá cesta

Jeden novinár po prvom vzhliadnutí pretekov motocyklov na plochej dráhe opísal tento šport nasledovne: „Sú to magori, ktorí jazdia iba doľava, jeden proti druhému plnou rýchlosťou. A to na motorke, ktorá nemá brzdu a je poháňaná raketovým palivom.“ Ako opisujete tento šport laikom vy?

Spomínaný novinár v zásade povedal pravdivé veci. Ideme doľava, jazdíme na metylalkohol a nie na benzín, ideme bez bŕzd, to všetko sedí. V mojich očiach je to nádherný šport, ktorý mám veľmi rád. Pre mňa je to šport číslo jeden. Ide o motoristický šprint, kde rozjazdy na rozdiel od iných pretekov trvajú okolo jednej minúty. Je to šport plný adrenalínu a situácií, ktoré dvíhajú divákov zo sedadiel. Všetkým, ktorí ho ešte nevideli, odporúčam si ho pozrieť a následne si naň vytvoriť vlastný názor.

Prešiel som dlhú cestu, a hoci dnes už patrím medzi skúsenejších jazdcov, výsledky sa mi podarilo dosahovať už od začiatku kariéry v roku 2005, keď som ako 15-ročný získal licenciu a začal postupne jazdiť. Všetky úspechy, či už ligové tituly alebo individuálne víťazstvá v rôznych pretekoch, som zbieral systematicky. Som veľmi vďačný za to, že sa mi to podarilo.

Keď som sa narodil, otec už aktívne nejazdil. Pochádzam však zo Žarnovice, kde má plochá dráha tradíciu a je veľmi populárna. Ako každý chlapec aj ja som sa chodil pozerať na tréningy a preteky. Tým, že sa otec plochej dráhe venoval, mal som uľahčenú cestu. Keď som mu povedal, že by som to chcel aj ja vyskúšať, vedel sa dostať k motorke a ostatným potrebným veciam, aby som mohol začať.

Zdeno Vaculík, váš otec, jazdil plochú dráhu v rokoch 1972 až 1989 a získal 4 tituly majstra Slovenska. Navnadil vás na plochú dráhu on a mali ste to v niečom uľahčené?

Ale nebol to ten prípad, že keď to robil otec, musí to robiť aj syn. Práve naopak, iniciatíva vyšla z mojej strany, bola to láska do plochej dráhy od raného detstva. Pamätám si návštevy štadióna, poznal som podľa štýlu všetkých jazdcov. Denne som pozeral viacero hodín videokazety so záznamami z majstrovstiev sveta či svetových líg.

Dostal som sa až do bodu, že ak by všetci jazdci vyzerali rovnako, vedel by som ich identifikovať podľa jazdeckého štýlu a prejavu na dráhe. Do plochej dráhy som bol extrémne zažratý a otec nemal inú možnosť, keď som mu s tým nonstop „pílil uši“.