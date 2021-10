Na Rely Dakar sa kvalifikoval ďalší Slovák. Bude pretekať na štvorkolke

BRATISLAVA. Slovák Juraj Varga na štvorkolke dokončil Rely Maroko 2021 na 4. mieste vo svojej kategórii (28. priečka v kategórii Rally 2) a získal právo štartu na prestížnej Rely Dakar, ktorú v januári 2022 bude hostiť Saudská Arábia.

"Poslednú etapu som si užil naplno - navigácia aj jazdenie. Navigovanie už išlo v pohode aj v rýchlosti. Myslím si, že už sa to začalo podobať tomu, ako by to malo vyzerať. Je to už iba o najazdení množstva kilometrov.

Som rád, že Rallye du Maroc 2021 sme zvládli a kvalifikovali sa na Rally Dakar 2022. Tento cieľ bol prvoradý a to sa mi podarilo aj splniť, navyše sa mi podarilo dojazdiť na štvrtom mieste absolútneho poradia medzi Quadmi.