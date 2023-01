Na voľný deň sa teší. Zatiaľ je to dobré, pochvaľuje si po polovici Dakaru Varga

Rovnako piaty skončil v nedeľňajšej 8. etape z Al Duwadimi do Rijádu s dĺžkou 850 km (346 km meraných úsekov). Na víťazného Argentínčana Manuela Andujara v nej stratil 15:37 min, v celkovom poradí zaostáva za vedúcim Francúzom Alexandrem Giroudom o 2:47:25 h.

"Predošlú etapu organizátor zrušil a my sme absolvovali iba voľný prejazd, potom sme prenocovali bez sprievodu v Al Duwadimi. Spali sme v stanoch a ráno sme vyrážali na ôsmu etapu. Bola veľmi pekná, nechýbali duny, ale ani kamenisté úseky a rýchle cesty.

Bolo na nej zo všetkého trochu a mne sa to páčilo. Máme za sebou polovicu Dakaru a zatiaľ to je dobré. Teraz máme voľný deň, na ktorý sa už fakt teším. Treba trochu nabrať sily, čaká nás do cieľa ešte poriadny kus cesty," uviedol Varga v tlačovej správe od Miroslava Majlátha.