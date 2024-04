Na Hamiltona sa nehnevá, spravil by to isté. Sainz zažiaril, ale nemá príliš na výber

BRATISLAVA. Ohlásený prestup sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona do tímu Ferrari od sezóny 2025 spôsobil vo svete formuly 1 obrovský ošiaľ.

Hoci to vyzeralo ako špekulácia, ktorej by uveril len málokto, napokon si predsa len sadne britský jazdec aj do ikonického červeného monopostu.

Reakcie sú rozporuplné. Niekto sa teší, iný si to nevie predstaviť.