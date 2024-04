Verstappen je späť. V Japonsku nedal súperom šancu, Red Bull oslavuje ďalšie double

/zdroj: F1 TV/

Max Verstappen, 1. miesto: "Kritické bolo zostať vpredu na štarte. Potom sa viac a viac zaťahovalo, vyšli nám pit stopy a ja asi nemôžem byť spokojnejší. Som rád, že sme po predchádzajúcich pretekoch späť, najmä tu v Japonsku."

Sergio Pérez, 2. miesto: "Bol to dobrý víkend pre tím, druhý štart mi vyšiel, no nie dosť na to, aby som dostal Maxa. Lando nás predbehol cez boxy a musel som sa prebíjať späť. Momentálne sme na dobrom mieste, minulý rok som tu mal asi najhorší víkend v sezóne."

Carlos Sainz, 3. miesto: "Mal som veľmi dobré preteky, opotrebovanie gúm síce bola vysoká, no potom zašlo slnko. Predbiehanie bolo náročné ako vždy na Suzuke. Musíte zvládnuť poslednú šikanu, aby to bolo dobré na cieľovej rovinke. Vedel som, že Lando bude silný, bolo náročné mu stíhať, no tvrdé pneumatiky mi sedeli."