Verstappen bol na trati iba päť kôl. Ferrari oslavuje v Austrálii senzačné double

/zdroj: Nova Sport 5/

Carlos Sainz, víťaz: "Bol to pre nás fantastický víkend. Život niekedy vytvára neuveriteľné príbehy. Boli to pre nás vydarené preteky, hoci fyzicky to pre mňa osobne nebolo jednoduché. Väčšinou som však bol sám, takže som mohol kontrolovať rýchlosť a pneumatiky."

Charles Leclerc, 2. miesto: "Je to veľmi dobrý výsledok pre tím. Dlho sa nám nestalo, aby sme mali double. Presvedčili sme sa, že to dokážeme. Carlos (Sainz) predviedol skvelú jazdu a asi lepšiu prácu než ja. Mám radosť z jeho výsledku."

Lando Norris, 3. miesto: "Bol to pre nás veľmi dobrý deň. Spravili sme krok vpred, no naďalej sme ešte pozadu za najlepšími. Darilo sa mi manažovať pneumatiky, mal som dobré tempo. Priznám sa, že som nečakal, že dnes budeme na pódiu. Získali sme veľa bodov, to nás teší."