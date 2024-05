Leclerc je najväčším favoritom na pole position v Monaku, ovládol aj tretí tréning

Verstappen v ňom musel bojovať s monopostom, ktorý mal problém s hrboľatým povrchom. Red Bullu sa zrejme niektoré z problémov podarilo cez noc vyriešiť, hoci Holanďan povedal, že tlačí na pílu.

"Je to niečo, čo som nečakal, ale určite je to zatiaľ najlepší možný výsledok tohto víkendu a je to veľmi ťažké," povedal Verstappen.