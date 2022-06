Piquet sa ospravedlnil Hamiltonovi. Nebol to rasizmus, ale zlé pochopenie, vraví

Nikdy by som nepoužil slovo, ktoré by v inom jazyku mohlo byť hanlivé. Odmietam tvrdenia, že by som ho použil so zámerom uraziť jazdca pre farbu jeho pokožky. Z celého srdca sa ospravedlňujem všetkým, ktorých sa to dotklo a špeciálne Lewisovi, ktorý je úžasný pilot.

Preklad toho slova, ktorý koluje svetovými médiami, nie je správny. Diskriminácia nemá v F1 ani v spoločnosti miesto. Som rád, že som to mohol objasniť," vyhlásil Piquet.