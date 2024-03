Red Bull nebude nútiť Verstappena zostať do roku 2028. Horner však nepochybuje, že zostane

MNÍCHOV. Red Bull nebude nútiť trojnásobného majstra F1 Maxa Verstappena, aby zotrval v jeho stajni až do konca platnosti zmluvy v roku 2028. Po druhej VC tejto sezóny v Saudskej Arábii to uviedol šéf Red Bullu Christian Horner.

"Je to ako so všetkým v živote. Nemôžete niekoho nútiť, aby bol niekde, len kvôli kusu papiera. Ak by niekto nechcel byť v tomto tíme, nebudeme ho nútiť proti jeho vôli," uviedol pre autosport.com Horner, ktorý predtým povedal, že nepochybuje o zotrvaní Verstappena v súčasnom tíme.