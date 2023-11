Trpký návrat do klietky UFC. Čech Procházka prehral pred limitom

V prvom dejstve to s Procházkovou nohou nevyzeralo dobre, no český samuraj dokázal súboj preniesť na zem a prakticky do konca kola ho odkontrolovať.

Americkí komentátori síce v prvej chvíli naznačili, že stopnutie duelu by mohlo byť predčasné, no český bojovník proti rozhodnutiu neprotestoval.

Procházka totiž už aj po súboji s Dominickom Reyesom priznal, že bol v jednom momente mimo, no dal sa do kopy a zápas nakoniec otočil.

"Myslím, že ukončenie bolo správne," povedal český bojovník bezprostredne po zápase a pokračoval: "Bol som mimo, no ja sa nikdy nezastavím, moje telo stále pracuje. Pre mňa je to veľká škola a poučenie. Musím na tom zapracovať. Vrátim sa spať. Ďakujem Alexovi za zápas."

"Je to titulový zápas, tomu chlapovi musíš dať všetky šance. O Jiřím je známe, že sa vie dostať z ťažkých situácií," povedal bývalý šampión a v súčasnosti komentátor Daniel Cormier.

A jeho kolegovia Jon Anik a Joe Rogan súhlasili. "Je to tak, no na druhej strane Procházka priznal, že bol mimo. Je to naozajstný bojovník, že to takto uznal," povedal Rogan.

Nový šampión okamžite vyzval rivala

Alex Pereira dokázal to, čo len málokto pred ním.

Člen siene slávy kickboxerskej organizácie GLORY a jej bývalý dvojnásobný šampión získal v priebehu roka dva tituly aj v prestížnej UFC.