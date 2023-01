UFC sa pokúša prebiť stratu šampióna, Diaz sa možno nezdrží dlho (SvetMMA odpovedá)

BRATISLAVA. Francis Ngannou opustil UFC ako úradujúci šampión organizácie, už skôr potvrdil svoj odchod aj Nate Diaz. Kde môžu skončiť obaja hviezdni zápasníci a aké dopady môžu mať ich odchody na UFC? Redaktori SvetMMA odpovedali na 5 otázok, ktoré sa týkajú týchto tém v novej rubrike SvetMMA odpovedá. Ďalšie otázky do novej rubriky môžu diváci napísať do diskusie na webe Sportnetu alebo na Facebook SvetMMA.

SvetMMA odpovedá na týchto 5 otázok: 1) Aká je najlepšia voľba pre Francisa Ngannoua? 2) Aký je ideálny scenár pre UFC? 3) Keby si máte tipnúť, kde podľa vás skončí Francis Ngannou? 4) Bez zmluvy je aj Nate Diaz. Ako môže aj dostupnosť Ngannoua ovplyvniť "trh s voľnými hráčmi"? 5) Kde podľa vás skončí Nate Diaz?

Odpovedajú redaktori: Adrián Mečiar, Daniel Stankovič, Dávid Lukáč a Vlado Bilohuščin

1) Aká je najlepšia voľba pre Francisa Ngannoua? Adrián: Z pohľadu Francisa je určite jeho vysnívaný box. Zároveň je to však momentálne skôr nepravdepodobné, resp. komplikovanejšie. Osobne očakávam spoluprácu s PFL a pokus o menšiu revolúciu pomerov v MMA, čo sa týka zmlúv a podmienok pre zápasníkov, napr. s vyšším podielom ziskov z PPV.

Daniel: Najradšej by som videl Ngannoua v MMA, kde v odvete proti Miočičovi pôsobil naozaj výborne. Skvelá obrana proti takedownom a trpezlivosť na jeden dobrý úder z neho urobili šampióna. Francis ešte viac prekvapil s Ganeom, keď to bol on, kto duel držal na zemi. Viem si dobre predstaviť, že by mohol prekonať práve Miočičov rekord obhajob v tažkej váhe UFC. Tu sa však dostávame k tomu, že Ngannou túži po zápase v boxe. Byť najlepším na svete v MMA v malých rukaviciach je jedna vec, bojovať s najlepšími v boxe vo veľkých rukaviciach v ringu vec druhá. Určite si ale príde na pekný zárobok. Dávid: Už pred kariérou v MMA mal sen byť boxerom a sny si treba plniť. Preto si myslím, že ho uvidíme skôr v ringu ako v klietke. Ak to tak dáva zmysel jemu samotnému, tak super. Až potom neskôr asi vyhodnotí, či to bola najlepšia možnosť. Vlado: Najlepšie by bolo zostať UFC, ale podľa všetkého Francis odišiel kvôli iným dôvodom, podľa mňa sa mu nepáčil prístup organizácie a sám to tak vysvetľuje. Najlepšia voľba by bola money fight v boxe, ale obávam sa, že o neho nebude taký záujem. Potom asi PFL. Ťažké váhy to majú mimo UFC zložité.

2) Aký je ideálny scenár pre UFC? Adrián: Šampiónom sa stane Jon Jones a bude aktívny v najbližších 2-3 rokoch. Francis nedostane svoj boxerský zápas a ani spolupráca s konkurenčnou organizáciou nebude úspešná, ideálne totálne stroskotá. Nakoniec Ngannou znova zaklope na dvere UFC, prijme predtým nechcené podmienky a UFC nepríde o súboj Jones - Ngannou. Daniel: Pre UFC je to nepochybne strata v už aj tak v dosť úzkej divízii na zaujímavé mená. Odchod Ngannoua sa organizácia pokúsila prebiť duelom Gane - Jones, čo sa jej do veľkej miery podľa ohlasov fanúšikov podarilo. Musíme si uvedomiť, že v dnešnej dobe UFC nestojí na pár dobrých a známych menách, dnes predáva najmä produkt UFC - svetová liga majstrov MMA. Preto ju nepoznačil odchod Chabiba, pauza McGregora alebo iné veci, kde ide o jednotlivcov. Dávid: Ideálne pre UFC by bolo, ak by v zápase Gane - Jones zvíťazil Jones. Bývalý dlhoročný šampión je veľkým ťahákom pre fanúšikov, a keďže PPV predaje minulý rok neboli také, aké by si UFC predstavovalo, môže ich opäť priblížiť k obrovským číslam. Pre Ngannoua by bolo fajn nespraviť si hanbu mimo UFC a ktovie, možno sa dočkáme návratu strateného syna na jubilejnom UFC 300 práve proti Jonesovi Vlado: Nazdávam sa, že po odchode Francisa bolo UFC v kúte a ponúkli Jonovi Jonesovi ponuku, ktorá sa neodmieta. Ak by totiž neprišla, ťažká váha by sa stala pomerne nudná. Ideálny scenár pre UFC by bola výhra Jonesa v ťažkej váhe, obhajoba opasku a ak sa Jirkovi po návrate podarí zasa získať opasok poloťažkej váhy, tak možno budeme svedkami superfightu.

3) Keby si máte tipnúť, kde podľa vás skončí Francis Ngannou? Adrián: PFL. Každopádne, jeho nový zamestnávateľ bude musieť mať dobre premyslený plán, čo ďalej. Dostupných súperov v ťažkej váhe na tejto úrovni je absolútne minimum. Ale ak to PFL myslí vážne, toto je presne ich jedinečná šanca, po ktorej musia skočiť. Daniel: Nový formát super-turnajov, kde pôjde veľké percento zo zisku PPV bojovníkom, uprednostňuje v boji o angažovanie Ngannoua PFL, súčasnú trojku medzi americkými organizáciami Dávid: Môj tip je, že Ngannou si dá boxerský zápas a potom uvidí, čo ďalej. Vlado: Tipujem PFL.

4) Bez zmluvy je aj Nate Diaz. Ako môže aj dostupnosť Ngannoua ovplyvniť "trh s voľnými hráčmi"? Adrián: Pokiaľ sa niekomu podarí podpísať oboch (Ngannou aj Diaz), spraví poriadny humbuk. Ale tiež to veru nebude lacné. A to nemusí byť veľmi výhodné, keďže je skôr nepravdepodobné, že pôjde o dlhodobú investíciu. Ngannou má 35 rokov, je po zranení, Diaz má o pár mesiacov 38. Neexistuje garancia, že budú obaja zápasiť najbližších dajme tomu päť rokov a po štyridsiatke si udržia súčasnú úroveň, ako po športovej, tak aj marketingovej stránke. Daniel: Nemyslím si, že ho ovplyvní nejako zásadne. Samozrejme, ide o bezprecedentný krok, kedy šampión UFC odchádza na voľný trh, čo sa veľmi dlho nestalo. Ale myslím, že ide iba o jeden prípad. V minulosti sme boli mnohokrát svedkami, že hoci sú bojovníci nespokojní s výplatami, na vrchole si odchod z UFC nakoniec rozmysleli. V tomto prípade klobúk dole Francisovi, že sa nielen sťažoval, ale svoj plán aj dokončil. Dávid: Neviem, otázka skôr znie, aký zmysel má pre nejakú organizáciu ho podpísať, keď reálne v ťažkej váhe mimo UFC nemá konkurenciu. Aby to malo zmysel a lákalo to pozornosť, proti nemu musí ísť tiež nejaké hviezdne meno. Neviem si predstaviť, že by mal napr. v PFL bojovať s Delijom či v Bellatore s Baderom. Vlado: Francis a Nate sú jasným príkladom nespokojnosti so zaobchádzaním s bojovnikmi v UFC. Ak sa k ním postupne pridajú ďalšie hviezdy, môže to narušiť pozíciu UFC a možno konečne vznikne aj únia, ktorá bude zastupovať bojovníkov po vzore iných veľkých amerických športov.

5) Kde podľa vás skončí Nate Diaz? Adrián: Stále to vnímam tak, že nech si teraz vyberie čokoľvek, pomerne čoskoro bude naspäť v UFC. Exhibícia v Rizine alebo moneyfight s Jakeom Paulom a následne si pôjde po trilógiu s McGregorom. Daniel: Predpokladám, že bude skôr či neskôr boxovať, pravdepodobne s Jakeom Paulom. Dávid: Nechcem špekulovať, kde skončí Nate Diaz, ale tiež uňho dosť podstatne rezonoval box. Nechajme sa prekvapiť. Vlado: Podľa mňa bude podpisovať superfighty na jeden zápas. Viem si ho predstaviť v zápase Rizinu, ONE Championship, boxe a podobne.