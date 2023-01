Prezident UFC o odchode šampióna: Zápasom s Jonesom nechcel riskovať

Na podujatí UFC 285 sa proti sebe stretnú Cyril Gane a Jon Jones.

White sa k nezvyčajnej situácii, kedy šampión nepredĺžil zmluvu s poprednou organizáciou, vyjadroval zmierlivo.

Hlava UFC hovorí, že v prípade pozitívnej odpovede sa mal Ngannou štát najlepšie plateným bojovníkom v histórii ťažkej váhy.

„Ponúkli sme mu najvyššiu sumu, akú sme kedy v histórii organizácii dali bojovníkovi tažkej divízie. (Dali by sme mu tak) viac než Lesnarovi, viac než komukoľvek inému, ale on sa to rozhodol odmietnuť. Dostali sme sa do bodu, že ak tu nechce byť, tak nemusí.

Myslím, že Francis je v pozícii, kde nechce veľmi riskovať. Cíti, že je pre neho lepšie zápasiť so slabšími súpermi a zarábať viac peňazí. Nechali sme ho preto ísť.

Myslím, že už nechce riskovať, ísť proti Jonesovi, najlepšiemu bojovníkovi všetkých čias. To je v poriadku, ale tu (v UFC) proti sebe nastupujú len tí najlepší,“ povedal.