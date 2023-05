Pokračovanie po 5 rokoch. V Oktagone sa v sobotu stretnú Kincl a Vémola

A túto sobotu prichádza pokračovanie rivality medzi Patrikom Kinclom a Karlosom Vémolom. V rámci česko-slovenského MMA je to zatiaľ jednoznačne najväčší zápas roka 2023.

Ich vzájomný stret bol v tom bode stále nepravdepodobný, keďže obaja pôsobili v iných váhových kategóriách. Kincl vo váhe do 77 kilogramov, Vémola zas vo vyšších divíziách do 84, resp. 93 kg. V minulosti spolu navyše trénovali.

Všetko sa zmenilo po jednom z Vémolových odkazov na sociálnych sieťach. Daný odkaz pritom nepatril Kinclovi, ale inému českému bojovníkovi Viktorovi Peštovi.

Jedna z viet sa však Kinclovi nepáčila. „Som pripravený neustále dokazovať, že som česká jednotka v akejkoľvek váhe - 77, 84, 93, ťažká váha,“ povedal Vémola, hoci vo váhe do 77 kg nikdy v kariére nezápasil. A to platí dodnes a je v podstate jasné, že sa to ani v budúcnosti nezmení.

Pár dní na to sa už verejne ozval aj Kincl. Vyzval Vémolu a ponúkol mu súboj práve vo svojej veltrovej váhe.

Kincl si roky budoval pozíciu domácej jednotky v tejto váhe a Vémolove slová tento jeho post podkopávali. „Som pripravený stretnúť sa o pozíciu českej jednotky vo váhe do 77 kg, o ktorej Karlos hovorí,“ uviedol.