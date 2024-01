Oktagon 52: Magard s dominantným výkonom, Paulus súpera uškrtil

Hala síce nepraskala vo švíkoch, no s tým promotéri Oktagonu pri expanzií na britský trh počítali. Napriek tomu bolo fankluby jednotlivých bojovníkov počuť.

V záverečných sekundách súboja chcel Cartwright dánskeho bojovníka vyprovokovať do prestrelky, no ten si zvyšok zápasu postrážil a pripravil mu druhú prehru kariéry.

Teraz by mal Magard vyzvať šampióna Felipeho Limu, ktorý ho minulý rok pripravil o titul.

Prvé kolo s domácim Nathanom Haywoodom u bodových rozhodcov prehral, no následne zaradil vyššiu rýchlosť, dobre bránil pokusy o strh a súpera začal postupne rozoberať.

"Som sklamaný zo svojho výkonu. Dúfam, že Jonas ešte v Oktagone pobudne, dá si zápas s Limom a potom sa stretne opäť so mnou. Mne medzitým niekoho predhodia ako potravu a potom si poňho pôjdem."

Českému bojovníkovi Janovi Širokému sa zvíťaziť nepodarilo, nad jeho sily bol Denis Frimpong.

O hlavu vyšší Ír, ktorý sa prebojoval do finále šou Oktagon Výzva: Anglicko vs. Írsko, si pripísal výhru na body. Bolo to pritom jeho prvé profesionálne víťazstvo.