Oktagon 50: Buchinger padol v krvavom zápase. Paradeiser je novým šampiónom

Víťaz Paradeiser po zápase neskrýval radosť. Do duelu pritom nenastupoval stopercentne fit. "Bol som chorý, mal som zapálené dutiny," prezradil.

"Ďakujem všetkým ľudom, čo došli, sú najlepší. Počúval som svoj roh, neprepálil som to a nikam som sa nehnal. Mal som vnútorného tušáka, že to získam.

Vedel som, že on vydrží veľa, no bol som na to mentálne pripravený. Veľmi sa teším na Tipsport Gamchenger, v ktorom budem účinkovať," uviedol.