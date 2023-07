Oktagon 45: Šokujúci koniec. Keita s prvou prehrou, Sanikidze naďalej šampiónom

Na turnaji Oktagon 45 nešťastne prehral so šampiónom perovej váhy, Gruzíncom Matém Sanikidzem.

V pozápasovom rozhovore uviedol, že si pravdepodobne zlomil nohu. Ani to ho však neodradilo od nečakanej akcie.

"Nikdy sa mi to ešte nestalo. Milujem vás všetkých. Myslel som si, že pred nikým nikdy nepokľaknem, no teraz to spravím. Vezmeš si ma?" Požiadal prekvapivo Keita po nešťastnom zápase priateľku o ruku.

Tá jeho žiadosť prijala a dvojica sa tak zasnúbila. Belgický bojovník sa teda stihol zraniť, pripísať si prvú prehru kariéry i zasnúbiť sa.