Neskutočný výkon! Šampión Kincl vymazal Lohorého už v prvom kole

"Počul som, že ma ukončíš do druhého kola. Čo to je za vtip, asi máš halucinácie. Chcel som fanúšikom predviesť šou, ale žiadna nebude. Ukončím ťa v prvom kole. Pekne a naozaj rýchlo. A to tým najbrutálnejším spôsobom.

"Každý je múdry, ale makáme so svojim trénerom na tom pár rokov a teraz sme si povedali, choď to tam ukázať, teraz je ten moment. Dnes mi to sadlo, aj zhadzovanie, aj som sa dobre vyspal. Keď som vyhodil prvé 2 predné a padlo to tam, tak som si povedal, dnes je ten deň.“

Zhodnotil Kincl svoj výkon a pri pohľade na ukončenie už vedel, že vtedy bol jeho čas. „Alex mi prišiel trocha pomalší,“ doplnil šampión.

30. decembra je pritom naplánované podujatie Oktagon v Prahe a práve Karlos Věmola by mohol byť v tento deň ďalším titulovým vyzývateľom v poradí. Kincl ale o zápase s Karlosom zatiaľ nehovorí.

„Dnes je to o nás, mne, Alexovi a chalanoch, ktorí tu zápasili. Užijme si tento večer a zajtra si na to sadneme,“ ukončil šampión Kincl.

Aj keď Vémola nebol pozvaný do klietky, búrlivák si po mikrofón nakoniec prišiel a rozbehol promo podujatia v Prahe, keď Kinclovi odkázal, že na neho ´serie´ a v decembri si ide po opasok.