Buchinger odkazuje hejterom: Pre vás je bojovník dobrý iba vtedy, kým vyhráva

FRANKFURT. Vrcholom podujatia Oktagon 33 bol nepochybne súboj o opasok ľahkej váhy medzi Ivanom Buchingerom a Losene Keitom.

Už v prvom kole sa druhý menovaný postaral o prekvapenie, keď kombináciou presných úderov dokázal knokautovať Buchingera a upravil svoje skóre na 9-0.

Slovenský reprezentant neskrýval sklamanie, keď sa na sociálnych sieťach vrátil k zápasu „Vždy musí jeden prehrať a tentokrát som to bol JA, kto prehral,“ skonštatoval 'Buki'.

„Môj súper bol na mňa veľmi dobre pripravený a poznal moju slabinu, a to je práve to prvé kolo. Okrem jednej prehry, čo bola na body, som vždy prehral v prvom kole a na KO. Je to už tak, sú veci ktoré nezmeníš, aj keď veľmi chceš.“