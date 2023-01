Nechce s ním bojovať? Baba Jaga Mikulášek sa tvrdo oprel do Gábora Borárosa

„Vraj teraz so mnou nechce ísť, asi má veľa práce s tým, že je k**da. Sorry za ten výraz! Človek, čo ma však ohovára a potom robí, že aký je on férový (chlap), tak nech ide do p**e a radšej zápasí,“ adresoval tvrdé slová svojmu rivalovi známy český bojovník MMA.

To, či sa dočkáme odvetného duelu, nateraz ostáva nejasné.

Zatiaľ čo Boráros má naplánovaný zápas na podujatí Oktagonu v Liberci, Mikulášek sa ešte pred pár dňami hlásil o duel s Nemcom Hojatom Khajenadom.