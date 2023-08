Budem makať a ukážem im, že sa mýlili. Slovák chce patriť medzi najlepších v UFC

Ako ďalší Slovák v UFC by sa mohol predstaviť podľa Trnavčana Štefan Vojčák, ktorý je jeho sparing partnerom. "Videl som nejaké články, že by to mohol byť práve on. Ale posledná prehra od Contenderu (Dana White´s Contender Series pozn. red.) ho asi oddialila."

Momentálne tridsaťjedenročný bojovník čaká na ďalšieho súpera aj na novú zmluvu. "Čakáme, čo nám UFC ponúkne.

No zatiaľ som sa vrátil do tréningu, aby som bol stále v pohybe. Do konca roku by som však rád stihol jeden zápas. Novinky ohľadom nového kontraktu nemám," reagoval pre Sport.cz Buday.

Počas pôsobenia v UFC má tiež príležitosti stretnúť nejakú legendu športu, ako napríklad Mikea Tysona či bývalého šampióna UFC v ťažkej váhe Francisa Ngannoua.

"Bol to veľmi príjemný zážitok. Som za to rád, pretože je to legenda bojových športov," hovorí nádejný Slovák o Tysonovi. "Rozhodne je super stretnúť tieto známe tváre, človek ich môže pozdraviť, porozprávať sa alebo si urobiť fotku."