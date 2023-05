Neudýchal by som ani jedno kolo, tvrdí Ľudovít Klein po zrušení zápasu v UFC

TRNAVA. Ľudovít Klein sa kvôli chorobe nepredstaví v júnovom dueli s legendou UFC Jimom Millerom, ktorý mal pôvodne naplánovaný. Po oznámení zrušenia zápasu sa však naňho obracali fanúšikovia, či je to naozaj pravda a kedy ho uvidia v klietke znova. Slovenský bojovník tak na sociálnych sieťach podrobnejšie rozobral svoju situáciu a zdravotné komplikácie.

„Áno je to pravda, zápas je zrušený. Je to na základe toho, že dva týždne som bol totálne KO, bol som na antibiotikách, ani si nepamätám kedy som bol naposledy takto chorý.

Chytilo ma to v Poľsku, kde som bol na príprave a neabsolvoval som tam ani jeden tréning. Hneď prvý deň ma to úplne odpálilo, aj keď som dúfal, že ma to rýchlo prejde, no vôbec to neprešlo a po troch dňoch ležania som šiel domov na Slovensko," ozrejmil Klein počiatky choroby.

Snažil sa síce zotaviť čo najrýchlejšie, ale telo bolo proti. Dva týždne bez tréningu a na antibiotikách si tak vybrali svoju daň. "Robili sme maximum, aby ma to čo najskôr prešlo, ale držalo ma to dva týždne. Dnes som bol prvýkrát na tréningu a môžem povedať, že to bola veľká bieda a v zápase by som neudýchal ani jedno kolo. Som trošku sklamaný, že to takto dopadlo, lebo som si naozaj veril na tento zápas. Tešil som sa, pretože to bolo zaujímavé meno a boli sme vysoko na hlavnej karte. Snažili sme sa to ešte preložiť s týmto súperom na iný termín, ale súper to neakceptoval."