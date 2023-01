Neuhol a trvá na svojom. Ngannou môže vystaviť UFC pod tlak (komentár)

Odchod jednej z najväčších hviezd v osobe Natea Diaza je významný, ale nemusí byť definitívny. Diaz avizoval, že si bude chcieť po vypšaní zmluvy skúsiť v 37 rokoch niečo iné a s UFC sa rozišli v dobrom.

Ale úradujúci šampión, ktorý odíde z organizácie za lepšími podmienkami ku konkurencii?

To sa UFC naposledy stalo azda ešte v roku 2004, keď BJ Penn ako šampión veltrovej váhy prestúpil do japonskej organizácie K-1. Penn vtedy nebol spokojný so svojimi podmienkami v UFC a podpísal kontrakt v Japonsku. Samozrejme, UFC ho vzápätí zbavilo titulu.