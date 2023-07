Štvanica jasne ukázala, prečo je Karlos Vémola tak cenný artikel (komentár)

V prvom rade ale nejde tak o zisky z predaja, ale o stratu akéhosi renomé Oktagonu, ktoré hovorí o tom, že kam organizácia príde, tam je to vypredané.

Problémov, ktoré spôsobujú slabšie predaje by sme mohli vymenovať niekoľko:

Ak si vezmeme, že Oktagon je schopný vypredať pomerne ľahko kapacitne takmer 3x veľkú O2 Arénu, ani tieto prekážky by nemali zabrániť vypredaniu aj piatkového podujatia.

To je skutočná záruka kvality.

Vémola je totiž momentálne stále najžiadanejším artiklom spomedzi bojovníkov Oktagonu. Je to proste zlatá baňa, ktorá musí zostať na vrchole.

Ak nabudúce budete hromžiť, prečo dal Oktagon Karlosovi zasa potravu, tak si spomeňte na tieto dva turnaje na Štvanici a dostanete odpoveď.

Som totiž presvedčený, že ak by dnes Vémolu presunuli promotéri na piatok, problém s neobsadenými miestami by mala sobota, lebo ľudia by lístky proste vrátili.