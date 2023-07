Ivan Buchinger: Ak by tu bol Oktagon MMA skôr, tak ja som tu kráľ (rozhovor)

Finančne to bolo veľmi náročné, ale dobré bolo, že som si mohol oddýchnuť. Vypustil som z hlavy veci, ktoré tam nemali byť a teraz sa cítim kľudný a necítim tlak ani od seba, ani fanúšikov, že musím obhajovať opasky.

Vy ste podstúpili nakoniec až 3 operácie. Cítite, že ste už v 100-percentnej forme?

Operácie dopadli dobre, ale už to nikdy nebude na 100 percent, lebo boli naozaj náročné.

Neplánovane ste podstúpili aj operáciu brucha. Čo sa udialo?

Ten pruh, to ma asi najviac zabilo. Sám neviem, z čoho to bolo, ale zrejme to bolo ešte z čias, kedy som trénoval v Nemecku.

Zbadal som nejaký opuch a pýtal som sa, čo to je? Nechal som to ale tak, lebo to nebolo také hrozné.

Kedy ste začali s tréningom? Ako ste sa dostávali do rytmu?

Keď som mal operáciu kolena, tak som cvičil hornú časť tela, keď som mal operáciu ramena, tak tú dolnú časť. Neskôr som začal s rehabilitáciu, začal som behať a postupne som sa do toho dostával.