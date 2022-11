Hviezda MMA Conor McGregor chce kúpiť akcie slávneho futbalového klubu

DUBLIN. Na poli zmiešaných bojových umení sa dokázal zapísať do histórie, neskôr založil vlastnú firmu na výrobu whiskey a teraz vraví, že by sa chcel odkúpiť akcie slávneho futbalového klubu.

Hviezda MMA vo svete futbalu?

McGregor, známy láskou k futbalu, krátko na to na sociálnych sieťach napísal, že by sa rád zapojil do kúpy časti akcií klubu Liverpool FC.

„Rád by som. Vyžiadal som si viac informácií ohľadom tejto veci, len čo som sa to dopočul, to áno. Aká náhla zmena udalostí,“ odpovedal na otázku fanúšika bývalý šampión perovej a ľahkej váhy v americkej organizácii UFC.