Historický projekt OKTAGONu: Pravidlá a všetci bojovníci Tipsport GameChanger

BRATISLAVA. Organizácia OKTAGON MMA v závere roka 2022 predstavila svoj veľký projekt, ktorý má mať presah aj za hranice domácej scény. V turnaji Tipsport GameChanger bude v hre finančná odmena v celkovej výške jeden milión eur. Do súťaže bude nasadených 16 bojovníkov vo váhe do 77 kilogramov, teda vo velterovej divízii. Turnaj bude mať 4 kolá a bude fungovať na princípe pyramídy. Pred prvým kolom (osemfinále) prebehne určenie dvojíc, na ktorom bude šestnástka bojovníkov rozdelená do dvoch častí pavúka. Prvú osmičku tvoria bojovníci nasadení OKTAGONom, zvyšná osmička je tvorená prevažne novými tvárami z rôznych častí Európy.

Víťazi duelov následne postúpia do ďalších bojov. Na programe bude aj rezervný súboj a porazení bojovníci môžu ostať v hre vďaka pozícii "lucky loser". O bojovníkoch, ktorí si zaslúžia druhú šancu a ostanú v turnaji ako náhradníci, rozhodnú diváci. Základné pravidlá projektu Všetky zápasy sa uskutočnia podľa profesionálnych pravidiel MMA a budú klasicky počítané aj do profesionálnej bilancie. Váhová kategória bude vždy rovnaká, a to velterová váha do 77 kg. Súboje budú vypísané na 3 kolá po 5 minút. Jedine finálový zápas bude vypísaný na 5 kôl po 5 minút. Rozhodcovia nemôžu určiť remízu a v každom kole a aj zápase sa musia prikloniť na stranu jedného z bojovníkov.

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Všetky osemfinálové duely sa uskutočnia 4.3. na turnaji OKTAGON 40 v Ostrave. O zložení osemfinálových dvojíc rozhodne organizácia. O zložení štvrťfinále a následného pavúka už budú rozhodovať samotní bojovníci, ktorí vyhrajú svoje zápasy v Ostrave. Po turnaji sa bude v priamom prenose konať žreb, na ktorom zápasníci rozhodnú o svojom umiestnení v jednej z častí pavúka.

Štvrťfinálové duely by sa mali konať na dvoch turnajoch: 20.5. na OKTAGON 43 v Prahe a 17.6. na OKTAGON 44 v nemeckom Oberhausene. Dátumy pre semifinále a finále ešte neboli zverejnené. Turnaj však má vyvrcholiť najneskôr 31.12. 2023. Bude sa bojovať o titul OKTAGON MMA? Oktagon má v tejto divízii aj svojho šampióna, ktorým je Kaik Brito. Brito však nakoniec vôbec nebude súčasťou projektu a o jeho titul sa zápasiť nebude. Podľa promotéra Ondřeja Novotného sa nechcel vzdať svojej klauzuly, ktorá mu umožňuje využiť potenciálnu ponuku z UFC a odísť z OKTAGONu.

Zľava: Promotér a spolumajiteľ OKTAGONu Pavol Neruda, šampión Kaik Brito a promotér a spolumajiteľ OKTAGONu Ondřej Novotný. (Zdroj: OKTAGON MMA)

Všetci bojovníci, ktorí sú súčasťou projektu Tipsport GameChanger, ale museli podpísať špeciálny kontrakt, v ktorom takáto klauzula nie je. Zápasníci počas trvania turnaja nemôžu opustiť OKTAGON a musia prijať ktoréhokoľvek súpera v projekte. Brito tak v turnaji nebude a medzičasom môže obhajovať svoj pás proti vyzývateľom, ktorých určí OKTAGON tak ako doteraz. V hre milión eur (prize money) Bojovníci budú súťažiť o celkové prize money vo výške jeden milión eur, pričom absolútny víťaz pyramídy má získať 300 tisíc eur. Zo zverejnených informácii vieme, že kľúč ohľadom prize money vyzerá nasledovne.

Prize money víťaz získa 300 000 eur

porazený finalista získa 130 000 eur

porazený semifinalista získa 80 000 eur

porezný štvrťfinalista získa 40 000 eur

porazený osemfinalista získa 15 000 eur

Nižšie si môžete pozrieť celú nomináciu bojovníkov v projekte Tisport GameChanger. Pri každom bojovníkovi nájdete jeho celkovú profesionálnu bilanciu, tiež aktuálne skóre v organizácii OKTAGON MMA a rovnako krátke predstavenie. Program a potvrdený rozpis jednotlivých zápasov 1) Louis Glismann (Dánsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 9-2 v profi MMA, 0-0 v OKTAGONe Najvyššie postavený bojovník vo svetovom rebríčku, pre ktorého to bude premiéra v OKTAGONe. Dánsky reprezentant Louis Glismann naposledy porazil bývalého zápasníka UFC Emila Meeka a vo svetovom rebríčku FightMatrix je na 89. priečke. Glismann je tak najvyššie postaveným zápasníkom v celom projekte a hoci ho ešte len čaká debut v organizácii, promotéri si od neho veľa sľubujú. Aj preto bol nasadený do prvej osmičky bojovníkov, ktorú určila organizácia zo svojich bojovníkov. Glismann pritom nemal priamo v OKTAGONe ešte ani jeden zápas. 2) David Kozma (Česko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 30:12 v profi MMA, z toho 10:1 v OKTAGONe Až do 3.12. 2022 bol uznávaný ako kráľ OKTAGONu. David Kozma bol dlho jediným šampiónom veltrovej divízie v rámci OKTAGON MMA a rovnako bol v organizácii neporazený. Kozmovu víťaznú šnúru zastavil až Kaik Brito. Kozma sa tak vráti do akcie po tvrdej porážke, no jeho premožiteľ nebude figurovať v projekte. Bývalý šampión chce nadviazať na predošlú víťaznú sériu a určite patrí medzi najväčších favoritov na celkové víťazstvo.

3) Leandro Silva (Brazília)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 26-10-1, z toho 3-1 v OKTAGONe Aj keď v turnaji nebude zápasiť súčasný šampión veltrovej váhy Kaik Brito, Brazília bude mať v turnaji svoje želiezko v ohni v osobe skúseného Leandra Silvu. Tento veterán UFC pôsobí v OKTAGONe už od roku 2019 s výnimkou jedného súboja, ktorý v priebehu tohto obdobia odzápasil v prestížnej americkej lige PFL. Apollo zviedol ťažký boj s Kozmom, ale okrem tejto prehry vyhral v OKTAGONe ostatné zápasy pod pravidlami MMA. Navyše zdolal súperov z tej najťažšej kategórie, veď má víťazstvá nad Veličkovičom, Lohorém a Bryczekom. 4) Bojan Veličkovič (Srbsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 21-12-2 v profi MMA, z toho 3-2 v OKTAGONe Jeden z troch premožiteľov Jiřího Procházku. Srb Veličkovič si pripísal túto výhru ešte v roku 2012, keď spoločne s Procházkom iba rozbiehali svoje kariéry. Po pôsobení v zámorských organizáciách UFC a PFL sa Bojan Veličkovič stal v roku 2021 zápasníkom OKTAGONu. Po dvoch víťazstvách prijal ako náhradník titulový súboj s Davidom Kozmom, v ktorom siahal na víťazstvo, ale napokon odchádzal z klietky s porážkou. V poslednom vystúpení prehral s Brazílčanom Silvom, no naďalej je v okruhu favoritov. Na svoje zápasy sa pripravuje v USA po boku Neila Magnyho, 13. muža v rebríčku veltrovej váhy v UFC. Magny je pravidelne súčasťou Veličkovičovho trénerského rohu. 5) Mate Kertesz (Maďarsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 13-4 (1 No-Contest) v profi MMA, z toho 8-4 v OKTAGONe Mate Kertesz sa zaradil medzi úplne prvých zahraničných bojovníkov v organizácii OKTAGON MMA, ktorí sí získali srdcia českých a slovenských fanúšikov. Kertesz práve od svojho debutu a rýchleho víťazstva nad Lukášom Pajtinom z roku 2018 zápasí výlučne iba v OKTAGONe, kde strávil väčšinu svojej kariéry. Dvakrát tesne prehral s Kozmom, jeden z ich súbojov bol o titul. Vo váhe do 77 kilogramov je už stálicou. Zápasil s viacerými menami, ktoré sú v nominácii na GameChanger. 6) Christian Jungwirth (Nemecko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 12-6 v profi MMA, z toho 4-4 v OKTAGONe Záruka atraktívneho zápasu, veľký srdciar a obľúbenec divákov. Nemec Christian Jungwirth bol súčasťou viacerých pamätných zápasov. Po troch prehrách mal šnúru 3 výhier, ale v poslednom dueli po druhý raz v kariére nestačil na Kertesza. Jungwirth síce minimálne na papieri nepatrí do okruhu top favoritov, no môže byť veľmi nepríjemný pre všetkých súperov. Je povestný výbornou kondíciou a tvrdosťou, pred limitom bol ukončený len dvakrát.

7) Samuel Krištofič (Slovensko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 16-4 v profi MMA, z toho 10-3 v OKTAGONe Jediný zástupca Slovenska, ktorý je v nasadenej zostave bojovníkov. Víťaz druhej série reality šou OKTAGON Výzva je už roky medzi hlavnými tvárami organizácie, viackrát bojoval v hlavných zápasoch večera, trikrát zápasil o titul a je rovnako bývalým dočasným šampiónom strednej váhy. "Pirát" vyhral 6 zo svojich posledných 7 zápasov, no väčšinu z toho vo vyššej strednej váhe do 84 kilogramov. Vo veltrovej váhe naposledy nastúpil ešte v roku 2019, keď v bitke o Bratislavu porazil krajana Roberta Pukača. 8) Christian Eckerlin (Nemecko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 15-5 (1 No-Contest) v profi MMA, 2-0 (1 NC) v OKTAGONe Nemecká hviezda a jedna z kľúčových postáv pre expanziu na nemecký trh. Christian Eckerlin naposledy zvládol odvetu s de Oliveirom a uspel v hlavnom zápase turnaja OKTAGON 36. Na domácej pôde vo Frankfurte zaknihoval ukončenie pred limitom. Pred limitom ukončil až 13 z 15 výhier v rámci profesionálnej kariéry. 9) John Hathaway (Anglicko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 18-2 v profi MMA, z toho 1-0 v OKTAGONe Príbeh Johna Hathawaya je unikátny vo viacerých smeroch. Kvôli veľkým zdravotným problémom nemohol zápasiť od roku 2014. Vtedy prehral v hlavnom zápase UFC Fight Nightu s Dong Hyun Kimom a zdalo sa, že to bude jeho posledný duel v kariére. Hathaway sa však po rokoch dokázal uzdraviť a v roku 2022 podpísal špeciálny kontrakt s OKTAGONom. Stále je pod zmluvou s UFC, no umožnili mu reštartovať kariéru práve v OKTAGONe. Avšak pod podmienkou, že ho môžu kedykoľvek povolať späť do UFC a týka sa to aj projektu Tisport GameChanger. Hathaway je jediným bojovníkom, ktorý nemá na tento turnaj špecifickú zmluvu a teoreticky sa môže stať, že aj keby vyhráva a postúpi do ďalších kôl, bude musieť odísť naspäť do UFC. V OKTAGONe si pripísal víťazný debut na podujatí vo Frankfurte, kde po 8-ročnej pauze zvíťazil na body.

10) Amiran Gogoladze (Gruzínsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 14-3 v profi MMA, 0-0 v OKTAGONe Gruzínske MMA zažíva fantastické obdobie. Viacero zápasníkov z tejto krajiny je v jednotlivých váhových kategóriách súčasťou TOP 15 v rebríčkoch UFC. Aj OKTAGON má svojho gruzínskeho šampióna, odkedy Mate Sanikidze zdolal Čecha Tichotu a v decembri zasadol na trón perovej váhy. Na jeho úspechy môže nadviazať Amiran Gogoladze. Ten zatiaľ nezápasil v OKTAGONe, no pred pár mesiacmi súťažil o zmluvu s UFC. Počas zápasu v Contender Series si však poranil rameno a duel oficiálne prehral. Teraz si chce napraviť chuť a potvrdiť, že patrí medzi najväčšie európske nádeje. 11) Andreas Michailidis (Grécko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 13-6 v profi MMA, 0-0 v OKTAGONe Grécko bude v projekte zastupovať bojovník, ktorý má za sebou čertsvý stint v UFC, kde skončil s bilanciou 1-3, no jedna z jeho prehier bola proti aktuálnemu šampiónovi strednej váhy Alexovi Perreirovi. V minulosti dokázal zdolať aj Slováka Tomáša Meliša na technické KO v prvom kole. 12) Alex Lohoré (Francúzsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 22-8 v profi MMA, z toho 3-3 v OKTAGONe Jedna zo známych tvárí. Alex Lohoré debutoval v OKTAGONe v titulovom zápase s Karlosom Vémolom. To bol dokonca súboj v strednej váhe, kde Lohoré neskôr zápasil o pás aj proti Patrikovi Kinclovi. V oboch prípadoch neuspel, no jasne sa hlásil o príležitosť v projekte Tipsport GameChanger. V O2 aréne na konci roka 2022 zápasil s Matúšom Juráčkom s vedomím, že ak zvíťazí, získa svoju vytúženú miestenku. A to sa mu podarilo, Juráčka ukončil v 3. kole a zabojuje o celkové víťazstvo.

13) Ion Surdu (Moldavsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 12-4 v profi MMA, 0-0 v OKTAGONe Promotéri OKTAGON MMA avizovali na tlačovej konferencii pri oznámení tohto projektu, že očakávajú nové mená, ktoré doposiaľ v ich organizácii nezápasili. Turnaj nazývajú aj svojou európskou ligou majstrov. V prvom kole sa tak predstaví niekoľko debutantov a jedným z nich bude Moldavec Ion Surdu. Ten ukončil 9 z 12 víťazstiev v prvom kole, no až tu ho pravdepodobne čakajú najväčšie kariérne skúšky. 14) Melvin van Suijdam (Holandsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 13-5 v profi MMA, 0-0 v OKTAGONe Holanďan van Suijdam bol jedným z prvých nováčikov, ktorých organizácia oznámila do nominácie. 34-ročný zápasník mal profesionálnu premiéru nezvyčajne neskoro, až v 27 rokoch. Vyniká najmä na zemi, na submisiu ukončil väčšinu zo svojich výhier. 15) Lukasz Siwiec (Poľsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 8-1 v profi MMA, 0-0 v OKTAGONe Poľsko bude nakoniec reprezentovať ďalší debutant Lukasz Siwiec. Jeho účasť bola potvrdená až v posledných dňoch. Siwiec začal profesionálnu kariéru s výbornou bilanciou, naposledy získal titul organizácie BABILON. Podobne ako Holanďan vyniká na zemi, kde má 6 submisií z 8 víťazstiev. 16) Tato Primera (Španielsko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 18-12 v profi MMA, z toho 2-2 v OKTAGONe Posledného bojovníka do finálnej nominácie určili v online hlasovaní fanúšikovia. Poslednú priečku získal napokon Španiel Tato Primera, ktorý získal o 10 percent viac hlasov než Čiernohorec Miloš Janičič. Primera je fanúšikom dobre známy a už mal v rámci OKTAGONu niekoľko duelov. Najskôr porazil Borárosa a Kalašnika, avšak následne prehral s Lohorém a Juráčkom. V roku 2022 zápasil doma v Španielsku s bilanciou 1-1, teraz chce využiť šancu v GameChangeri. Náhradníci v rezervnom súboji OKTAGON oznámil celkovo 18 mien, ktoré sa dostali do nominácie projektu Tipsport GameChanger.

15 z nich dostalo istú miestenku do osemfinále, o 16. mene rozhodli v hlasovaní fanúšikovia. Stále však ostáva dvojica bojovníkov, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretne v Ostrave v avizovanom rezervnom dueli. Radovan Úškrt (Slovensko)

(Zdroj: OKTAGON MMA)

Skóre: 7-3 v profi MMA, z toho 3-2 v OKTAGONe Fanúšikovia sa dlho pýtali na to, kedy sa tento slovenský poľovník vráti do boja. Po viac než dvojročnej zápasovej prestávke stihol v závere minulého roka dva zápasy, oba vyhral pred limitom už v prvom kole. Rázne sa tak pripomenul aj zvyšku divízie a rovnako si vypýtal miestenku v projekte Tipsport GameChanger. Promotéri ho nakoniec zaradili do širšej nominácie, ale už na neho ostala len pozícia náhradníka. Dostane však šancu v rezervnom zápase a v prípade zranení či neočakávaných okolností môže prísť jeho šanca. Miloš Janičič (Čierna Hora)

(Zdroj: OKTAGON MMA)