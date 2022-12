VIDEO: Dlhoročný šampión padol. Záznam zápasu David Kozma vs. Kaik Brito

OSTRAVA. Dlhoročný šampión padol. Takto by sa dal opísať turnaj Oktagon 37, ktorý sa niesol najmä v znamení stretu Čecha Davida Kozmu a Brazílčana Kaika Brita.

Do hlavného zápasu večera vstupoval rodák z Karvinej ako favorit, no v klietke to bola zo strany Brita jednostranná záležitosť.