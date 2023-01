Z youtubera sa stal boxer, teraz chce aj zápas v MMA. Do klietky vyzýva Diaza

Paul to oznámil v rozhovore pre New York Times. Vzápätí informáciu potvrdila na svojich stránkach aj samotná organizácia PFL.

Z tejto príležitosti sa stal pokračujúci projekt, či dnes už nová kariéra. Vtedy bol hlavnou hviezdou večera Logan, no zakrátko sa dostal viac do popredia mladší Jake. Ten na to po súbojoch s inými známymi osobnosťami išiel inak.

Zakaždým to však bol duel podľa pravidiel boxu, kde má oficiálne skóre 6:0.

Neraz naznačil, že sa odváži vstúpiť aj do klietky, no až doteraz to boli len slová. To už viac neplatí.

Pomôže konkurentovi UFC

Paul nadviazal oficiálnu spoluprácu s PFL. V organizácii získal vlastnícky podiel, tak isto aj jeho poradca a obchodný spoločník, Nakisa Bidarian, ktorý v minulosti pôsobil vo významnej pozícii v UFC.

Bidarian však so súčasným vedením UFC nemá dobré vzťahy a teraz bude po boku Paula súčasťou konkurenčnej organizácie.