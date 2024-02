FOTO: Tvrdá príprava pokračuje. Attila Végh ukázal formu pred odvetou storočia

Ako je na tom Végh fyzicky, ukázal na sociálnych sieťach český bojovník Ondřej Raška, ktorý prišiel trénovať do Bratislavy.

BRATISLAVA. Viac ako tri mesiace aktuálne ostávajú do veľkolepej odvety medzi Attilom Véghom a Karlosom Vémolom.

Čech síce naposledy prehral v decembri minulého roka s "Pirátom" Krištofičom, no bolo to v dohodnutej váhe do 88 kilogramov a majstrovský opasok vtedy nebol v hre.