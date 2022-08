Máš halucinácie? Ukončím ťa tým najbrutálnejším spôsobom, odkazuje Lohoré Kinclovi

To sa však nepáči francúzskemu bojovníkovi, ktorý Kinclovi na sociálnych sieťach vysvetlil, čo ho bude v klietke čakať.

Český bojovník, ktorý je úradujúcim šampiónom strednej váhy organizácie Oktagon MMA, sa nechal počuť, že chce Lohorého ukončiť do prvých dvoch kôl, čo sa nepodarilo ani Karlosovi Vémolovi.

"Dovoľ mi, aby som ti povedal niečo skutočné, zaplatíš za všetku tú policajnú brutalitu, ktorú som v živote zažil. Konečne sa mi podarí jedného (policajta/inšpektora) udrieť bez toho, aby som sa dostal do problémov.

Následne ešte prilial do ohňa vo videu, ktoré organizácia zverejnila na sociálnych sieťach.

"Počul som, že ma ukončíš do druhého kola. Čo to je za vtip, asi máš halucinácie. Chcel som fanúšikom predviesť šou, ale žiadna nebude. Ukončím ťa v prvom kole. Pekne a naozaj rýchlo. A to tým najbrutálnejším spôsobom.

Toto si si v klietke ešte nevidel. Takže buď pripravený, pretože ja budem," odkázal Lohoré vo videu českému šampiónovi.

Niečo vyše mesiaca pred vzájomným súbojom sa teda začína poriadne priostrovať.

Turnaj Oktagon 35 sa ukutoční 17. septembra v brnianskej Winning Group Arene.