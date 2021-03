Blufuj ako Sagan. Slovák ukázal, že je vo forme a zaskočil všetkých

V plnej rýchlosti sa z malej skupiny najlepších rozbehol do cieľa. Hoci ho ešte dostihol Soren Krag Andersen, Stuyven skvele rozbehol svoj šprint a cieľom prešiel pred finišujúcou skupinou súperov.

SAN REMO, BRATISLAVA. Záver klasiky Miláno – San Remo by sa dal prirovnať k ohňostroju. Je to intenzívne, nasleduje jeden únik za druhým a každú chvíľu je na čo sa pozerať.

„Je to neuveriteľné. Mali sme v pláne bojovať o víťazstvo, celý deň som sa cítil skvele a záver sa mi výborne vydaril. Po Poggiu (záverečné stúpanie - pozn. red.) bolo v skupine veľa rýchlych súperov a vedel som, že musím všetko staviť na jeden pokus,“ hovoril v prvom rozhovore Stuyven.

Okolnosti v závere dokázal skvele využiť.

„Ak by som ostal v skupine s ostatnými, bol by som piaty alebo desiaty. Radšej som dal do toho všetko. V cieli som ostal úplne bez energie, ale nezáleží na tom, či vyhráte s obrovským náskokom. Stačí vám aj jeden meter,“ dodal.

Pred pretekmi nepatril medzi najväčších favoritov. Stuyven je solídny klasikár. Veľké víťazstvo mu však v zbierke chýbalo.

„Chopil sa príležitosti, keď ostatní zaváhali, a taktiež začal šprintovať, keď sa súperi zozadu k nemu blížili,“ vravel víťaz Tour de France Bradley Wiggins pre GCN.